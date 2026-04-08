Sbaglia strada e finisce sui binari: paura allo scalo di Montaguto-Panni Tragedia scongiurata grazie al tempestivo intervento della polizia di Ariano, Polfer e Rfi

Supera il passaggio a livello e per errore imbocca la ferrovia restando in panne alla guida di un Suv su un binario attivo utilizzato per l'incrocio con altri treni. Paura per un 69enne pugliese allo scalo di Montaguto-Panni, al confine tra Campania e Puglia. L'uomo nonostante le sue precarie condizioni di salute ha avuto la prontezza di riflessi di formulare immediatamente il 113. La chiamata è stata subito inoltrata alla sala radio del commissariato di polizia di Ariano Irpino, dove in quel momento era presente in prima persone anche il vice questore Giulio Masini. Ed è stato proprio il dirigente a dialogare al telefono con l'anziano, il quale tra non poche difficoltà nel linguaggio avendo recentemente subito un delicato intervento chirurgico, è riuscito a localizzarlo. Era confuso, tremante e molto spaventato. Il dirigente Masini lo ha tranquillizzato, mentre nel frattempo l'operatore della sala radio, intuita la gravità della situazione, allertava i colleghi della polfer di Bari e Napoli. Il traffico ferroviario tra l'altro ancora più accentuato su questa tratta in questi giorni, a causa della deviazione dei treni dovuto all'interruzione causa frana sulla linea adriatica, è stato subito bloccato. Le telecamere nel raggio di 50 metri non avrebbero evitato da solo l'impatto che in situazioni del genere, avrebbe potuto causare un possibile deragliamento. Ma tutto questo fortunatamente scongiurato grande ad una grande sinergia di azione e al pronto intervento della squadra di Rfi Ariano. I tecnici hanno prima bloccato la circolazione treni e messo in sicurezza la vettura finita sui binari. L'uomo visibilmente provato dopo l'accaduto, è stato poi accompagnato nel suo paese a Panni. Fortunatamente una storia a lieto fine senza risvolti drammatici. Treni interrotti per oltre mezzora e in questo momento ripresa dei collegamenti sia in direzione Lecce che Roma.