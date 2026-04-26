Buonopane: "Domani indico le elezioni per la presidenza della Provincia" L'annuncio

Elezioni provinciali, domani il presidente uscente Rizieri Buonopane convocherà le elezioni per la presidenza di Palazzo Caracciolo. Il suo mandato si concluderà l'11 giugno. La partita è ufficialmente aperta.

L'annuncio del presidente uscente

L’annuncio giunge chiaro e inequivocabile: «Per correttezza, desidero informarvi che domani procederò a indire le elezioni per la presidenza della Provincia, nel pieno rispetto della scadenza del mio mandato, fissata per l’11 giugno».

Nel gruppo, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, non si dilunga in giri di parole: «Preso atto, la ringraziamo. Abbiamo sempre dimostrato lealtà, pur essendo considerati sovente amministratori alle prime armi. Costanti nella fedeltà al PD e alle sue direttive, abbiamo sostenuto decisioni mai discusse e men che meno condivise. Notando che la scelta sia giunta immediatamente dopo la presentazione delle liste nel capoluogo, preciso che qualora altri propongano soluzioni differenti, non troveranno il nostro appoggio».