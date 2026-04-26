Avellino, il M5S presenta i candidati: ecco la nostra lista e programma La nota stampa

Il Movimento 5 Stelle di Avellino annuncia la presentazione ufficiale dei propri candidati in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’evento si terrà mercoledì 29 aprile alle ore 18:00 presso la sede di Avellino, in Piazza Libertà n. 45, rappresenterà un importante momento di incontro e confronto con la cittadinanza.

Alla presentazione interverrà l’On. Michele Gubitosa, Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. La sua presenza conferma l’attenzione e il sostegno del livello nazionale al progetto politico locale e al percorso avviato sul territorio.

"Sarà un’occasione per illustrare programmi, idee e visione per il futuro della città, nel segno della trasparenza, della partecipazione e del cambiamento.". Si legge nella nota stampa.