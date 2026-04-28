Ariano: Mario Ferrante apre la campagna elettorale e presenta liste e candidati Giovedì 30 aprile, ore 19.30, auditorium comunale Lina Wertmuller

Giovedì 30 aprile, alle 19.30, presso l’Auditorium comunale Lina Wertmuller, il candidato sindaco Mario Ferrante presenterà liste e candidati. L’ex manager Asl è a capo di una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Liberi e Forti -Insieme per Ariano, Azione, Patto Civico.

"E’ ora di prendere per mano questa città e di mettere in campo le soluzioni migliori con la concretezza del fare, partendo da ciò che per noi è innovazione: i cittadini devono avere chiarezza su chi deve fare cosa, entro quando e con quali responsabilità.

È arrivato il momento di sviluppare una cultura del risultato, per far ritornare la città protagonista nel comprensorio e in grado di far fronte alle grandi sfide collegate allo sviluppo.

Abbiamo creato una piattaforma di idee e contenuti per offrire alla città un governo serio, responsabile, concreto".