Ariano: presentazione liste del campo largo a sostegno di Carmine Grasso "La buona politica è fatta di persone in ascolto che garantiscono i diritti per tutti"

Una folla calorosa ha accolto la presentazione delle liste del Campo largo (buona parte del PD, Movimento 5Stelle, Noi di Centro, AVS, PSI, Italia viva-Casa Riformista) coordinata da Alessandro Ciasullo, presso l’Hotel Incontro di Ariano Irpino.

Così Luca Orsogna, avvocato, capolista del Movimento 5Stelle 2050, presidente del consiglio comunale uscente: “Sostengono Carmine Grasso le stesse forze politiche del centrosinistra e del Campo largo che hanno determinato la vittoria elettorale ad Ariano Irpino del Presidente Roberto Fico: il Movimento 5 Stelle con la candidatura di Luca Orsogna, il PD con Laura Cervinaro e Noi di Centro con Guerino Gazzella, nonché Alleanza Verdi Sinistra e Casa Riformista.

Quella battaglia ha consentito ad Ariano Irpino di tornare in Regione con l'autorevole rappresentanza di Maria Carmela Serluca come assessora e consentirà a Carmine Grasso di guidare questa squadra verso la vittoria. Andiamo avanti a testa alta, puntando sul gruppo e non sugli individualismi”.

Martina Dotoli, avvocato esponente del Partito Noi di Centro, nel suo intervento ha evidenziato con forza che i prossimi anni saranno decisivi per il nostro sviluppo. Dobbiamo scegliere solo il ruolo che dovrà avere Ariano: protagonista o spettatrice. Per cogliere questa sfida è indispensabile che ci sia un’amministrazione forte, formata dai partiti del Campo Largo e per questo capace di dialogare con la Regione, così da garantire una vera filiera istituzionale. Noi di Centro farà la sua parte per evitare l’immobilismo e costruire un futuro concreto per la nostra città.

Guerino Gazzella, avvocato, capolista del gruppo Noi di Centro, ha rimarcato la necessità di potenziare i collegamenti stradali, strategici per favorire lo sviluppo del territorio, migliorare

l’accessibilità e garantire servizi più efficienti ai cittadini. È stata inoltre sottolineata la centralità delle contrade, autentico cuore della vita sociale e comunitaria, che meritano maggiore attenzione, valorizzazione e un ruolo sempre più integrato nelle scelte amministrative e nella programmazione futura. Gazzella inoltre ha sottolineato come non possa andare persa l’importante opportunità di sviluppo e crescita rappresentata dalla Stazione Hirpinia, infrastruttura strategica capace di generare nuove prospettive economiche, occupazionali e di connessione per l’intero territorio.

Laura Cervinaro, avvocata, candidata nella lista Tempo di Ariano - Grasso Sindaco, consigliera comunale uscente, ed ex vice-presidente della Provincia, ha evidenziato come ben sette dei consiglieri uscenti siano collocati nel Campo Largo, dove tutti i partiti che lo compongono hanno pari dignità, così come i candidati, tanto che si è deciso di compilare la lista che sostiene il candidato sindaco, in ordine alfabetico. “Quello del Campo Largo - ha precisato, non è stato un percorso improvvisato, ma iniziato fin dal novembre 2025 per trovare una convergenza nel centro sinistra al fine di individuare un nome per la candidatura a sindaco, su cui convergere. Ariano, seconda città della provincia, ha bisogno di riacquistare un ruolo centrale e di riferimento per i paesi limitrofi attraverso il rafforzamento di servizi e infrastrutture, nonché mettendo a sistema le sue prerogative”.

Così Maria Elena De Gruttola, Coordinatrice cittadina del Partito Socialista, capolista di Avanti Ariano-PSI: “Parafrasando Cesare Pavese, un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Questa è la mia idea di paese: un posto in cui attraverso i servizi ai cittadini, i luoghi di socialità, l’attenzione alle fasce più deboli, nessuno mai debba sentirsi solo. C’è bisogno di un nuovo umanesimo, perché il vero eroe dei nostri giorni è la collettività. Ha poi sottolineato come per una donna oggi fare politica, sia ancora difficile perché è costretta a districarsi su più fronti e spesso ostacolata dalla mentalità ancora patriarcale e maschilista”.

Floriana Mastandrea, sociologa e giornalista, coordinatrice di AVS e fondatrice della Sezione ANPI di Ariano, candidata nella lista Tempo di Ariano - Grasso Sindaco, ha evidenziato come nell’attuale fase socio-culturale e politica di crisi, si renda necessaria la partecipazione attiva di uomini e donne per preservare la democrazia, che tanto sangue è costato a coloro che con la Resistenza hanno difeso i valori di cui oggi tutti possono godere. “Le Vostre istanze – ha aggiunto, saranno le nostre priorità, a cui daremo risposte concrete, così come daremo conto del nostro operato. Una buona politica si costruisce ascoltando e creando servizi e diritti per tutti: il clientelismo, che aborriamo, da decenni praticato da tanti politicanti, crea il privilegio per pochi a scapito di tutti gli altri. È necessario superare la disaffezione verso le istituzioni e la politica con un risveglio delle coscienze: la nostra storia deve insegnare, non possiamo essere indifferenti, non possiamo fare gli ignavi. Non si può consentire che ad Ariano vinca la destra, sarebbe una disdetta. Gramsci oltre un secolo fa, sosteneva che vivere equivale a essere partigiani. Così come esortava i giovani a istruirsi, agitarsi e organizzarsi. È oggi più che mai tempo di costruire quegli auspicati uomini nuovi, capaci di partecipare alla vita politica e sociale per trasformare il mondo in un posto più accogliente di pace e democrazia. Noi faremo tutto il possibile per essere al fianco dei giovani, ma dovranno fare la loro parte, votandoci e venendo chiamati in causa rispetto a idee, visioni ed esigenze, in una sorta di patto intergenerazionale, per dare assieme un volto nuovo ad Ariano”.

Così Generoso Maraia, già deputato, candidato nella lista Tempo di Ariano-Grasso Sindaco: “Vi riempiranno la testa di discorsi senza alcun senso sapendo che la verità è una sola: abbiamo bisogno di coraggio, di competenza e di riferimenti politici. Coraggio per affrontare il post PNRR e la disastrosa gestione della destra, competenza per programmare interventi strutturali e il potenziamento dei servizi, riferimenti politici regionali, per finanziare quanto programmato. È tempo di mettere al riparo Ariano da un futuro incerto, puntando sull'unica cosa certa: il Campo Largo, che non è un concetto astratto, ma governa la Regione Campania, che a sua volta è competente in materia di Sanità (M5S), Ambiente (M5S) Agricoltura (Noi di Centro), Turismo (PSI) Politiche giovanili e sport (AVS), Attività produttive (A testa Alta). Il modo di fare politica e amministrare è cambiato e noi, con il dottor Carmine Grasso, abbiamo provato ad interpretare al meglio questo cambiamento per consentire ad Ariano di stare al passo con i tempi e fare squadra con gli altri livelli Istituzionali. È tempo di Ariano!

Carmine Grasso, stimato medico chirurgo, da decenni militante del Pd, candidato sindaco della Coalizione, ha evidenziato alcuni punti del nutrito programma, dalle ataviche e mai soddisfatte esigenze delle contrade e delle periferie (strade, fognature, gas, illuminazione), alla rivitalizzazione del centro storico, nel quale, oltre a completare le incompiute, sarà necessario creare un polo degli antichi mestieri, nuovi negozi da affiancare a quelli esistenti, con facciate preferibilmente in materiali di pregio, nonché attività culturali e ricreative per giovani e anziani.

Come sarà importante ristrutturare le antiche fornaci della ceramica da mettere in rete con i musei, le chiese, gli antichi palazzi nobiliari, il castello, le fontane, per farne un percorso turistico da affiancare all’enogastronomia.

“La presentazione delle nostre liste è stata una bella immagine di Ariano, - ha aggiunto: persone diverse, energie nuove, esperienze che si mettono insieme intorno a un progetto serio per la città. Adesso si entra davvero nel vivo. Con una squadra forte, con idee chiare e con la voglia di costruire un futuro per la nostra comunità. Siamo pronti. È tempo di Ariano”.