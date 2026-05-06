"Sono molto contento dei miei candidati, Avellino merita persone come voi" Avellino, Gianluca Festa in un post dedicato ai candidati nelle sue liste: Siete straordinari

Comunali Avellino, sabato la presentazione delle liste del candidato sindaco Gianluca Festa. Appuntamento all'hotel De La Ville alle 17.30 per la presentazione di tutti i candidati nelle 4 liste a supporto del già sindaco. Intanto Festa sui social scrive ai suoi candidati: "sono molto contento di voi. L'ho scritto a caratteri grandi, su un foglio bianco, davanti a tutti candidati della mia squadra. Perché certe cose vanno dette così, senza filtri. Guardandosi negli occhi".

Sono contento di voi.

"Sono contento di voi, della passione che mettete. Del tempo che state regalando a questa città. Della fiducia che avete riposto in me. Della nostra idea di città che diffondete ogni giorno, dell’impegno con cui lo fate, delle domande a cui puntualmente rispondete, della voglia di mettervi in gioco. Una squadra non si misura dai nomi sulle liste. Si misura da quanto ognuno è disposto a dare. Da quanto si crede in un progetto e in una visione di città. E voi state dando tanto, tantissimo.

Io mi fido del mio schieramento

Avellino merita persone come voi. Persone che credono in qualcosa di più grande di sé stesse e sono pronte a lottare per realizzarlo. Io mi fido di voi. E so che gli avellinesi possono fidarsi di noi"