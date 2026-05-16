La carica dei giovani per Festa sindaco: "Siamo la scintilla del cambiamento" Avellino, presentata stamane la lista Enjoy con tutti candidati tra i 18 e 28 anni

Trenta giovani, tutti under 30, per una lista che "accenda come una scintilla - spiegano i protagonisti - il futuro della città di Avellino, con gioia". "Enyoj" è il nome della lista di giovanissimi su cui punta Gianluca Festa, candidato sindaco della città di Avellino. Stamane la presentazione dello schieramento della compagine a sostegno dell'ex sindaco, tra interventi e presentazioni alla città, nel fortino di piazza Libertà. Studenti e professionisti, giovani impegnati nel mondo dell'associazionismo e non solo. Sono tutti pronti per la grande sfida e dicono: "Crediamo in Gianluca, vogliano creare occasioni di rinascita per la nostra città, dove poter costruire il nostro futuro".

Il progetto e la visione

Non un esperimento, ma «un progetto, io credo molto nei nostri giovani, a tal punto da aver voluto, convintamente, dare loro l’opportunità di entrare in Consiglio Comunale e di partecipare al governo di questa città».

Festa: in campo giovani capaci e competenti

Con queste parole il candidato a sindaco Gianluca Festa ha presentato questa mattina i componenti della lista a suo sostegno Enjoy, tutti giovani tra i 18 e i 28 anni: «Lo abbiamo fatto convintamente per dare un’opportunità a uno spaccato importante della città, tanti ragazzi che hanno competenza, entusiasmo, qualità, idee ed energie che possono risultare fondamentali per il rilancio di questa città».