Taruffi: "Candidatura Buonpane è scelta positiva che vediamo con favore" Nota ufficiale con la dichiarazione del responsabile organizzazione nazionale PD

"La candidatura di Rizieri Buonopane a presidente della Provincia di Avellino è una scelta positiva che vediamo con favore". Cosi si apre la nota ufficiale di Igor Taruffi sulla scelta di Rizieri Buonopane a candidato presidente della Provincia di Avellino.

"Positivo che si siano riunite le forze progressiste"

"Come è positivo il fatto che intorno alla candidatura di Buonopane si siano riunite le forze progressiste. - ha aggiunto il responsabile dell'organizzazione nazionale del Partito Democratico - Il Pd infatti, anche negli enti di secondo livello in cui a votare sono solo gli amministratori locali, sostiene sempre l'unità delle forze progressiste. Adesso avanti con la sfida decisiva del 24 e 25 maggio per il Comune di Avellino e poi per la Presidenza della Provincia".