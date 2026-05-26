Ecco il nuovo consiglio comunale: 20 consiglieri con Pizza, 12 tra Nargi e Festa Avellino Comunali. Si è delineata la geografia del nuovo consiglio: ecco tutti gli eletti

Sono 32 gli eletti del nuovo consiglio comunale di Avellino. si definisce la mappa dell'assise e l'equilibrio tra forze di maggioranza e minoranza già al primo turno, complice la vittoria al primo turno. Con il sindaco Nello Pizza sono stati eletti 20 consiglieri comunali provenienti dalle sei liste messe in campo dalla coalizione del campo largo; all’opposizione, con pari peso, ci sono le due coalizioni civiche di Laura Nargi (sei seggi) e Gianluca Festa (sei seggi). Il più votato della coalizione di Pizza è stato Ettore Iacovacci (Pd). Potrebbe essere lui il nuovo presidente del consiglio comunale forte dei suoi 767 voti a favore. Dei 20 consiglieri di maggioranza, 8 sono del Pd; 3 della lista del sindaco Stiamo con Nello Pizza; 3 del MCS, 3 di Avellino Città Pubblica; 2 di Casa Riformista e 1 di Noi di Centro.

Saranno 12 in tutto i consiglieri di minoranza: Laura Nargi con 2 consiglieri di Ora Avellino; 2 di Forza Avellino; 1 di SiAmo Avellino. Gianluca Festa, 4 consiglieri di Davvero e 1 consigliere di W La Libertà.

Il consiglio comunale del Governo Pizza

I 20 di maggioranza

IACOVACCI ETTORE (767 preferenze) (lista Pd)

GIORDANO NICOLA (757) (lista Pd)

AMBROSONE ENZA (714) (lista Pd)

CIPRIANO LUCA (511) (lista Pd)

CESA GENNARO (475) (lista Pd)

MAZZEO NICOLE (429) (lista Pd)

GIORDANO MARIETTA (373) (lista Pd)

IANNACCONE SARA (372) (lista Pd)

GIACOBBE GIUSEPPE DETTO GEPPINO (387) (lista Stiamo con Nello Pizza)

GAETA GIANLUCA (349) (lista Stiamo con Nello Pizza)

DI SAPIO CARMINE (226) (lista Stiamo con Nello Pizza)

AQUINO ANTONIO (432) (lista Movimento Cinque Stelle)

NACCA PASQUALE LUCA (399) (lista Movimento Cinque Stelle)

DE ROSA AGOSTINO (354) (lista Movimento Cinque Stelle)

BELLIZZI ANTONIO (411) (lista Avellino Città Pubblica)

IANDOLO FRANCESCO DETTO BUBBA (355) (lista Avellino Città Pubblica)

SANTORO AMALIO (345) (lista Avellino Città Pubblica)

TREZZA SERGIO (641) (lista Casa Riformista)

STANCO ERICA (535) (lista Casa Riformista)

IANNACE GINO (118) (lista Noi di Centro)

I 6 consiglieri di opposizione eletti con Nargi

LAURA NARGI (6.302 preferenze totali)

BILOTTA ALBERTO (435) (lista SiAmo Avellino)

POPPA NICOLA (325 preferenze) (lista Ora Avellino)

RUSSO GERARDA (276) (lista Ora Avellino)

MELILLO GERARDO (357) (lista Forza Avellino)

PERICOLO MARCO (255) (lista Forza Avellino)

I 6 eletti nella coalizione di Gianluca Festa

GIANLUCA FESTA (7.943 preferenze totali)

MAZZA MARIANNA (600 preferenze) (lista Davvero)

SPINIELLO MARIO (591) (lista Davvero)

SPIEZIA MONICA (508) (lista Davvero)

TOMASETTA JESSICA (461) (lista Davvero)

GUERRIERO DIEGO (269) (lista W la Libertà)

I primi dei non eletti, almeno per quanto riguarda la maggioranza, potrebbero entrare in consiglio comunale al posto di quelli che saranno eventualmente nominati assessori dal sindaco Pizza.

Su un totale di 45.776 elettori avellinesi chiamati alle urne, hanno votato in 31.966 (il 69,83%). (Schede nulle: 563 – Schede bianche: 108 – Schede contestate: 2)