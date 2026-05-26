Venticano: promozione della cultura della legalità e contrasto alle mafie Evento in programma il 28 maggio all'istituto scolastico Rachelina Ambrosini

Si terrà giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10:00 presso la scuola secondaria di primo grado "Rachelina Ambrosini" di Venticano la "Giornata della Legalità", un importante evento dedicato alla promozione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso.

L'iniziativa vede il coinvolgimento del Comune di Venticano, dell'Istituto Comprensivo di Montemiletto-Venticano e di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, inserendosi nel contesto delle celebrazioni per Il Maggio dei Libri 2026 e con il supporto del Centro per il Libro e la Lettura e della Biblioteca della Legalità. La giornata rappresenta un momento fondamentale di riflessione e crescita civile per le giovani generazioni.

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco Gerardo Colantuoni, si alterneranno interventi di grande rilievo:

Antonella Di Caterino, Dirigente Scolastico dell'I.C. Montemiletto

Raffaele Falginella, Capitano dell'Arma dei Carabinieri di Avellino

Davide Perrotta, rappresentante di Libera di Avellino

Alessandra Cuevas, figlia di Teresa Buonocore, simbolo di coraggio e legalità

Modera l'incontro Giusy Iachetta, sociologa e assessore del Comune di Venticano.

La manifestazione vedrà la partecipazione attiva degli alunni della classe quinta della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado del plesso "Rachelina Ambrosini" di Venticano, che potranno confrontarsi su temi fondamentali come la giustizia, la responsabilità civile e l'importanza di costruire una società fondata sul rispetto delle regole e dei valori democratici.

Un appuntamento imperdibile per tutta la comunità venticanese, che conferma l'impegno delle istituzioni scolastiche e locali nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.