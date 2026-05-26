Raccordo Avellino: a luglio apre la nuova canna del tunnel Monte Pergola L'annuncio di Anas in Prefettura, ecco come cambierà la circolazione

Arriva l'attesa svolta per la viabilità sul Raccordo Autostradale 2 "di Avellino". Entro la fine del prossimo mese di luglio, la nuova canna in direzione Salerno della galleria "Monte Pergola" sarà ufficialmente aperta al transito, rendendo nuovamente possibile il passaggio anche ai mezzi pesanti.

La conferma è giunta direttamente da Anas nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) riunitosi oggi, martedì 26 maggio, presso la Prefettura di Avellino, alla presenza di enti locali, istituzioni e forze dell'ordine territoriali. Una notizia cruciale per il comparto produttivo locale, poiché consentirà il regolare trasporto delle merci per le aziende conserviere prima del picco della stagione estiva.

Come cambia la circolazione da luglio: le modalità di transito

Il nuovo dispositivo di circolazione, che entrerà in vigore contestualmente all'apertura di fine luglio, prevede una configurazione specifica per garantire la continuità dei flussi in sicurezza:

In direzione Salerno: il traffico veicolare, compreso quello dei mezzi pesanti, si sposterà sulla corsia di marcia della nuova canna appena ammodernata.

In direzione Avellino: i veicoli e i mezzi pesanti continueranno a fruire dell'attuale canna nord, sempre occupando la corsia di marcia.

In questa fase transitoria resteranno comunque attive alcune restrizioni fondamentali in entrambe le direzioni: vigerà il limite di velocità di 40 km/h, l'obbligo di distanza minima di 100 metri tra i veicoli e il divieto assoluto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose o infiammabili.

Le ultime finiture in estate e il piano delle chiusure notturne

I lavori sulla canna sud sono ormai alle battute finali, con il completamento delle opere civili, della pavimentazione e dei primi impianti funzionali all'apertura. Tuttavia, a partire dalla fine di agosto, si renderà necessaria un'ultima fase tecnica. Quest'ultimo step servirà a configurare definitivamente i sistemi impiantistici secondo le più recenti normative e a ultimare i by-pass idrici e di sicurezza emersi come necessari in corso d'opera.

Per consentire queste lavorazioni conclusive, Anas ha programmato eventuali chiusure temporanee della nuova canna che avverranno esclusivamente in orario notturno. Solo durante queste finestre notturne il traffico verrà temporaneamente dirottato nella canna nord, ripristinando il doppio senso di marcia per i soli mezzi leggeri.

Un investimento da 42 milioni di euro: a dicembre il ripristino totale

L'imponente intervento di ammodernamento della galleria naturale "Monte Pergola" rappresenta un investimento complessivo superiore ai 42 milioni di euro. Le opere strutturali hanno incluso il rifacimento totale del rivestimento in calcestruzzo armato, l'allargamento delle corsie con l'introduzione di banchine carrabili, l'installazione di barriere anti-svio e un sistema di drenaggio per liquidi infiammabili, oltre a cinque complessivi by-pass stradali.

La piena fruibilità della canna sud in entrambe le direzioni di marcia è prevista per il mese di dicembre. Una volta completato questo incremento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura, le attività non si fermeranno: prenderà infatti il via un secondo intervento, già finanziato tramite un appalto separato, che riguarderà l'adeguamento strutturale e tecnologico della canna in direzione Avellino.