Avellino, giunta Pizza: nomine e quote rosa, primi nomi e trattative Vicesindaco ai Cinque Stelle tra Daliasi e Aquino. Presidente del consiglio tra Giordano e Iacovacci

Prende forma la squadra di governo del sindaco di Avellino Nello Pizza. Il campo largo sarà anima e struttura di un esecutivo pronto a cogliere le grandi sfide di Avellino capoluogo . Tra indiscrezioni e trattative serrate si conoscerà entro il venti giugno la giunta Pizza. Insomma, mancano solo pochi giorni per la proclamazione di sindaco e giunta a piazza del Popolo e serve solo il tempo di trovare la quadra tra le diverse anime di una coalizione tanto coesa quanto ampia. La formula dell’alleanza progressista forte del brillante risultato elettorale con vittoria al primo turno, dovrà ora confrontarsi con un nuovo e più articolato banco di prova: la composizione di giunta e indicazione delle nomine.

Oggi parla Festa

Oggi intanto torna a parlare l'ex sindaco Gianluca Festa, che nella sede di piazza Libertà da appuntamento con lo schieramento della lista ENjoy.

Le proposte dei partiti e la composizione della squadra

E’ corsa a due del Pd per la presidenza del Consiglio tra Ettore Iacovacci e Nicola Giordano. In giunta ci sarebbe Luca Cipriano alla cultura, Enza Ambrosone al Personale, Carlo Mele alle politiche sociali Il ruolo del vicesindaco assegnato ai cinque stelle vede la doppia ipotesi Daliasi-Aquino, complice la questione di genere.

A completare il quadro, sul tavolo del sindaco figurano i nomi di Geppino Giacobbe per la lista civica del sindaco e Sergio Trezza per Casa Riformista; Giancarlo Giordano rappresenterebbe invece la principale indicazione di Sinistra Italiana.

La mediazione resta aperta

Insomma si lavora per garantire equilibrio tra le diverse anime della coalizione, tra istanze di rappresentanza, richieste di rinnovamento e bilanciamento di genere. La mediazione si conferma articolata e tuttora aperta. I prossimi giorni saranno decisivi per definire la squadra che guiderà il destino della città di Avellino negli anni a venire.

La questione di genere, le quote rosa

Di particolare rilievo la questione di genere: la delega al bilancio dovrebbe essere assegnata a una donna, un profilo tecnico in grado di rispondere alle esigenze delle quote rosa e segnare una differenza in una squadra a prevalenza politica. Le trattative all’interno delle liste civiche restano vivaci: l'ipotesi che Avellino-Città Pubblica ottenga due assessori appare ora ridimensionata, mentre la componente di App rischia di restare esclusa dall’esecutivo, salvo ripensamenti dell’ultima ora in virtù dei risultati elettorali.

Le stretegie

In questo scenario, Sinistra Italiana è intervenuta pubblicamente con una nota ufficiale, sottolineando sia l’importanza dell’affermazione elettorale conseguita sia il sostegno convinto al sindaco Pizza, una presa di posizione tutt'altro che casuale in una fase così delicata del processo di definizione delle nomine. Dal canto suo, App mantiene un atteggiamento di apertura, pur ribadendo la propria autonomia: «Nei nostri gruppi, nelle nostre realtà, per fortuna non mancano le rappresentative femminili», comunica la componente, aggiungendo di essere in attesa «delle decisioni o meglio delle indicazioni» del sindaco.