Lega Serie B: soddisfazione per i numeri dei playoff e per le convocazioni "Cammino di valorizzazione dei giovani coerentemente con la stagione regolare"

Nelle scorse ore si è tenuta l'assemblea di Lega Serie B a Milano. Il presidente Paolo Bedin ha sottolineato i numeri dei playoff "che hanno registrato uno straordinario seguito di pubblico, audience e visualizzazioni social e che hanno proseguito il cammino di valorizzazione dei giovani coerentemente con la stagione regolare, culminata con le convocazioni nella Nazionale Maggiore di Baldini e con l’Under 21 di Nunziata", si legge nella nota diffusa.

Verso assemblea elettiva FIGC e nuovo consiglio direttivo LNPB

Ai complimenti alle tre promosse in A, Venezia, Frosinone e Monza, e al saluto alle retrocesse in C, Bari, Pescara, Reggiana e Spezia, con un ringraziamento particolare al vice presidente Luigi De Laurentiis e ai consiglieri Andrea Corradino e Carmelo Salerno, si è aggiunta la definizione dell'iter e del programma organizzativo della prossima assemblea federale elettiva del 22 giugno e della ricomposizione del consiglio direttivo di LNPB che avverrà nel prossimo mese di luglio.

Gli altri dettagli dall'assemblea

"Approvata all’unanimità la bozza di nuovo accordo collettivo con l’Associazione Italiana Calciatori, che attendeva un aggiornamento dal lontano 2014, alla quale ha partecipato alla definizione la commissione legale e fiscale e il gruppo di lavoro ad hoc della Lega B coordinati dal Segretario generale Gabriele Nicolella. Contestualmente portato all'attenzione delle società anche il nuovo testo dell'accordo collettivo con l’Associazione Allenatori che vede diversi adeguamenti dell’impianto normativo. Entrambi gli accordi saranno portati ora alla firma con le rispettive associazioni di categoria".

"Presentato il regolamento operativo relativo alla norma contenimento costi approvata nella seduta del 14 aprile e al quale ha contribuito la commissione sostenibilità economico-finanziaria della Lega Serie B. Queste disposizioni opereranno su un doppio binario, uno federale e uno endoassociativo, con lo scopo di introdurre in modo progressivo, per arrivare a regime nella 27/28, nuovi meccanismi per il controllo costo del lavoro allargato dei tesserati (giocatori, allenatori e staff tecnici) e creare un inedito modello solidaristico per la redistribuzione delle risorse collettive, in caso di sforamento dei parametri. Un passo importante verso l'obiettivo primario di garantire una maggiore sostenibilità economico-finanziaria dei club a fronte dell'elevata incidenza dei costi del lavoro in costante aumento. Presentato infine ai club il nuovo modello di premialità interna della LNPB che sarà basato anche su criteri di valutazione dei singoli club associati che saranno chiamati a dare un giudizio sul livello di servizi e efficienza delle varie aree interne".