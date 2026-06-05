Provinciali Avellino, Cerrato: pieno e assoluto sostegno a Buonopane La nota del referente del Pd irpino Antonello Cerrato

"Al fine di respingere ogni strumentalizzazione in merito alle prossime elezioni per la Presidenza della Provincia di Avellino, confermo in modo categorico la piena e assoluta adesione alla linea politica espressa dalla segreteria nazionale guidata da Elly Schlein.". Così' Antonello Cerrato del Pd irpino in una nota stampa, alla vigilia delle Elezioni Provinciali.

Il voto di Antonello Cerrato sarà convintamente a sostegno del candidato indicato ufficialmente dal partito, Rino Buonopane. "La lealtà ai valori, alle decisioni e al percorso di rinnovamento del Partito Democratico non è e non sarà mai oggetto di discussione.", precisa Cerrarto.

"In quanto espressione unitaria del campo largo, il sostegno a Buonopane rappresenta un passaggio cruciale per il territorio. Ogni precedente confronto e dialettica interna sul piano amministrativo trova oggi una sintesi naturale e costruttiva nel primato dell'unità della coalizione e nella solidità del progetto politico complessivo." - spiega Cerrato.