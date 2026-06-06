Provincia Avellino, è Fausto Picone il nuovo Presidente, si brinda in piazza Il sindaco di Candida ha vinto le elezioni provinciali. Sconfitto Buonopane

È il sindaco di Candida Fausto Picone il nuovo presidente della Provincia di Avellino. Il sindaco di Candida, consigliere provinciale e candidato di Casa Riformista, ha battuto il presidente uscente Rizieri Buonopane, sindaco di Montella e candidato del Partito Democratico.

I voti, l'affluenza

Urne chiuse alle ore 20 e un'affluenza registrata di oltre l'86 per cento alle urne. Su 1372 aventi diritto al voto in 1185, tra sindaci e consiglieri, si sono presentati alle urne, per scegliere il nuovo presidente dell'amministrazione della Provincia di Avellino. Con 46.841 voti ponderati Picone ottiene lo scranno più alto di Palazzo Caracciolo. 32.392 quelli ottenuti dal presidente uscente Rizieri Buonopane.

Picone: gioia grande, sono commosso

"Sono commosso, questa vittoria è il risultato di una campagna elettorale intensa e performante - ha dichiarato Fausto Picone -. Siamo andati in giro tra i paesi per ascoltare i protagonisti delle tante amministrazioni locali e confrontarci. Lavorero per una amministrazione inclusiva, efficiente. Palazzo Caracciolo sarà la casa di vetro in cui programmare e lavorare per una nuova Irpinia".

La festa

In piazza Libertà ad Avellino è esplosa la festa, tra brindisi e striscioni, per omaggiare il nuovo presidente.

Lo scrutinio

Lo scrutinio ha visto Picone prevalere in tutte le fasce del voto ponderato previste dalla legge Delrio. Succede così a Buonopane alla guida di Palazzo Caracciolo. La nuova fascia azzurra cede il posto da consigliere provinciale, dove nel parlamentino di Piazza Libertà sarà rimpiazzato da Franco Di Cecilia.