Giunta e quote rosa: Chi ha più voti sieda in giunta, ma la scelta è del sindaco La scelta dei nomi dell'esecutivo ad Avellino

Giunta e quote rosa, resta il nodo delle caselle in giunta da riempire con nomi al femminile. Primo vero banco di prova per il campo largo di Nello Pizza ad Avellino, alle prese con un delicatissimo risiko di nomine. Per Maura Sarno, coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle, il quadro è chiaro: Noi abbiamo applicato, fin da prima delle elezioni, quello che comunemente viene definito "metodo Cencelli": chi ottiene più voti ha diritto a una rappresentanza in giunta".

Aquino il mister voto dei cinque stelle

"Per le comunali ad Avellino candidato più votato è stato Antonio Aquino e infatti abbiamo indicato il suo nome. Successivamente ci è stato chiesto anche un secondo nominativo femminile. Abbiamo quindi proposto Anna D'Aliasi, che, pur non essendo stata eletta, è la donna che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A questo punto spetta alla sensibilità del sindaco scegliere la squadra che ritiene migliore.

La nomina del vicesindaco

Alla domanda dei cronisti se il Movimento cinque stelle sia pronto ad accogliere la nomina in rosa, Nessun dubbio per Sarno: "sarebbe un onore. Parliamo di una quota rosa e noi ci battiamo da sempre per la rappresentanza delle donne. Per noi è motivo di soddisfazione che una donna possa ricoprire quel ruolo. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo fatto due nomi e riteniamo che entrambi siano validi e qualificati. La decisione finale spetta al sindaco".

Il metodo Cencelli

Sarno aspetta le comunicazioni ufficiali del sindaco Pizza e spiega: Probabilmente il problema è che nelle altre liste le candidate donne hanno ottenuto meno voti. È giusto premiare chi ha ricevuto più consenso, non perché sia più o meno competente di altri, ma perché avevamo deciso di applicare il metodo Cencelli, un criterio oggettivo che consente di evitare scontenti.