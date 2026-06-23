Comune Avellino, è Nando Romano il capogruppo del PD in consiglio comunale La nomina a palazzo di Città

Nando Romano è il nuovo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale. La designazione è arrivata ieri sera, all'unanimità, nella riunione del gruppo consiliare dem tenutasi nella sede di via Tagliamento.

La designazione all’unanimità nella sede storica

Romano ha accolto la nomina con un post sui social, sottolineando il peso del ruolo. «È una funzione di rappresentanza di prim'ordine per chi, come me, è abituato a vivere ed ha vissuto la politica sempre a servizio del partito e delle istituzioni», ha scritto il neo capogruppo, aggiungendo che guiderà il gruppo «con equilibrio, con passione, consapevole del rilievo del ruolo» che è stato chiamato a svolgere.

Il senso di responsabilità e la sfida della guida politica

Nessuna illusione sulla semplicità dell'incarico. «La guida politica è compito delicato», ha riconosciuto Romano, che ha poi rivolto un ringraziamento ai colleghi consiglieri per la fiducia accordatagli. L'obiettivo dichiarato è uno solo: «Lavoreremo con impegno per difendere un unico interesse, la collettività».