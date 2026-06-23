Avellino Basket: ecco le avversarie nella Serie A2 2026/2027 Quattro novità per un torneo che si conferma dall'alto impatto tecnico

Con l'ultimo verdetto determinato dallo spareggio con la vittoria di Vigevano sulla Virtus Roma si è chiuso l'elenco delle squadre partecipanti alla LNP Serie A2 2026/2027. L'Avellino Basket prenderà parte al torneo per la terza stagione consecutiva ed è nel gruppo delle confermate. Le novità sono la Dinamo Sassari, retrocessa dalla LegaBasket Serie A, e le tre promosse dalla Serie B Nazionale, la Pallacanestro Montecatini, la Juvecaserta e la Nuova Pallacanestro Vigevano. Nei discorsi rientrano comunque tutte le sorprese della nuova LegaBasket Serie A.

La prossima Serie A2

Le squadre partecipanti alla LNP Serie A2 2026/2027: Avellino Basket, Fortitudo Bologna, Juvecaserta, Benedetto XIV Cento, UEB Cividale, Juvi Cremona, Pallacanestro Forlì, Libertas Livorno, Basket Mestre, Urania Milano, Pallacanestro Montecatini, Victoria Libertas Pesaro, Pistoia Basket, RSR Sebastiani Rieti, Rinascita Basket Rimini, Dinamo Sassari, Basket Torino, Nuova Pallacanestro Vigevano.