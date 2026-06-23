Premio Santa Barbara a Montemiletto: ecco la rosa dei nomi Luigi Nappa nuovo presidente dell'associazione nazionale marinai d'Italia in Irpinia

Sale di livello il premio Santa Barbara, giunto alla seconda edizione, organizzato dal gruppo "Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Montemiletto presieduta attualmente dal comandante Luigi Nappa.

Ecco la rosa dei nomi dell'evento che si terrà ai primi di dicembre nella cittadina della Leonessa:

Catello Maresca, magistrato da sempre in prima linea nella lotta alla camorra, don Maurizio Patriciello, parroco anti camorra del Parco Verde a Caivano, schierato anche lui in prima linea contro i malaffari delle cosche e l'inquinamento fuori controllo nella famigerata Terra dei fuochi, il giornalista Franco Genzale, il consigliere provinciale Franco Di Cecilia dirigente scolastico a riposo, Felice Vitillo animalista e ambientalista, presidente dell'associazione "I Normanni" di Ariano Irpino, tra i volti simbolo nella lotta ai rifiuti contro le discariche di Difesa Grande e Pustarza. La manifestazione sarà condotta dall'ottima giornalista irpina Barbara Ciarcia.