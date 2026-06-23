Scandone Avellino: come sarà la Serie B Nazionale 2026/2027 Attesa per alcuni aspetti, ma il torneo ha preso forma

La Scandone Avellino parteciperà alla Serie B Nazionale 2026/2027 e il torneo subirà alcune modifiche. Il numero di squadre scenderà a 36, rispetto alle 38 dell'ultima stagione, e ci saranno due gironi da 18. Nella prossima stagione saranno due le promozioni in Serie A2 determinate dai playoff con le vincenti dei due tabelloni. Rispetto all'ultima annata, chiusa nelle scorse ore, non ci sarà più lo spareggio tra le perdenti delle finali playoff. Il via della regular season è fissato per il weekend del 27 settembre e sono previsti 4 turni infrasettimanali. La Supercoppa di Serie B Nazionale è in programma tra il 18 e il 20 settembre, mentre la Coppa Italia di Serie B Nazionale si giocherà dal 12 al 14 marzo 2027. Tra le aventi diritto c'è una rinuncia, quella del Basket Jesi Academy. Una squadra sarà ripescata. Per i gironi c'è ancora tanto da definire, ma ecco le 35 partecipanti in attesa dell'ulteriore ingresso.

La prossima Serie B Nazionale

Le squadre partecipanti alla LNP Serie B Nazionale 2026/2027: X, Treviglio, Desio, Lumezzane, Omegna, Orzinuovi, Legnano, Piacenza, Sangiorgese, San Vendemiano, Vicenza, Imola, Fiorenzuola, Ferrara, Ravenna, Faenza, Chiusi, Piombino, Pielle Livorno, Herons Montecatini, Quarrata, Lucca, Siena, Fabriano, Loreto Pesaro, Latina, Luiss Roma, Virtus Roma, Roseto, Scandone Avellino, Napoli Est, Nocera, San Severo, Piazza Armerina, Agrigento, Orlandina,