Provincia, un altro milione all’U.S. Avellino Picone firma il rinnovo, ma restano i dubbi del vicepresidente Spera

La Provincia di Avellino conferma la sponsorizzazione a favore dell’U.S. Avellino 1912 anche per la prossima stagione agonistica. Il presidente Fausto Picone ha firmato il provvedimento di indirizzo che dà il via libera alla sponsorizzazione attiva dell’Ente per il campionato 2026/2027, fissando l’investimento in un milione di euro.

La decisione arriva dopo una fase di confronto con gli uffici provinciali e con i consiglieri. Il tema è stato affrontato anche durante le riunioni di insediamento delle commissioni permanenti. Non si tratta, però, di una scelta passata senza distinguo. Dentro Palazzo Caracciolo resta infatti la posizione non favorevole del vicepresidente Marcantonio Spera, che nei giorni scorsi aveva già espresso pubblicamente le proprie perplessità sull’operazione.

La linea di Picone

Per Picone, il rinnovo della sponsorizzazione nasce dalla convinzione che il calcio possa continuare a rappresentare un canale privilegiato per promuovere l’Irpinia. Il presidente ha sottolineato che l’U.S. Avellino 1912, per seguito popolare, visibilità mediatica e capacità di raggiungere pubblici diversi, offre alla provincia una ribalta ampia, non limitata ai soli tifosi.

Secondo l’impostazione dell’Ente, la sponsorizzazione non ha soltanto un valore pubblicitario o commerciale. L’obiettivo dichiarato è utilizzare la forza comunicativa del club per far conoscere il territorio, i suoi paesaggi, le sue produzioni e il patrimonio culturale, rafforzando allo stesso tempo il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il dissenso del vicepresidente

La firma di Picone chiude il percorso amministrativo di indirizzo, ma non cancella il confronto politico che ha accompagnato la vicenda. Spera ha rivendicato una posizione critica rispetto alla sponsorizzazione, richiamando l’esigenza di valutare con attenzione il quadro economico dell’operazione, la sua sostenibilità e le ricadute effettive per l’Ente.

Il punto, per il vicepresidente, non riguarda il valore sportivo e identitario dell’Avellino, patrimonio riconosciuto dell’intera comunità irpina, ma l’opportunità amministrativa di destinare una somma così rilevante a una sponsorizzazione. Una distanza politica che resta sullo sfondo del provvedimento e che fotografa un equilibrio interno non del tutto compatto.

La copertura nel bilancio provinciale

L’investimento previsto è pari a un milione di euro. La spesa trova copertura nelle risorse correnti della Provincia di Avellino, secondo quanto indicato nel Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione numero 14 del 26 febbraio 2026.

Il provvedimento presidenziale rappresenta dunque l’atto con cui viene confermata la linea dell’Ente. La sponsorizzazione punta a consolidare i risultati ottenuti nella passata stagione in termini di visibilità, anche attraverso la presenza del marchio istituzionale nei canali legati alla società biancoverde.

La promozione passa anche dai social

Un ruolo centrale viene attribuito alla comunicazione digitale. La Provincia ritiene che i canali dell’U.S. Avellino 1912 possano intercettare nuovi cittadini, nuove fasce di pubblico e interessi che difficilmente sarebbero raggiunti con le sole campagne tradizionali.

Le attività social, secondo l’impostazione favorevole al rinnovo, consentono inoltre di alimentare più a lungo l’attenzione sulla campagna e di monitorarne l’andamento. La sponsorizzazione viene così presentata non soltanto come sostegno al calcio, ma come strumento di marketing territoriale e di promozione istituzionale. Resta, accanto a questa lettura, la riserva politica di Spera, che chiede di misurare con rigore costi, benefici e priorità dell’azione provinciale.