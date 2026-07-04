Silenzio sullo stupro? Nargi sbaglia, il sindaco aveva condannato l'episodio... L'ex sindaca attacca il primo cittadino, non si è accorta della nota pubblicata ieri da Ottopagine

Inizia con uno scivolone la nuova avventura in consiglio comunale dell’ex sindaco di Avellino Laura Nargi. Luca e Paolo le direbbero di aver pestato una merd.na, oppure se scomodassimo l’illustre Emilio Fede le direbbe: “Che figura di m.”. Ma tant’è. L’ex sindaco ha voluto utilizzare la vicenda del presunto stupro di piazza Libertà (su cui ancora non ci sono conferme ufficiali) per attaccare l’attuale primo cittadino Nello Pizza rimproverandogli di essere rimasto in silenzio su una vicenda così grave. Peccato che Pizza nella giornata di ieri, sollecitato proprio da Otto Pagine, avesse diramato tempestivamente una nota ufficiale che riproponiamo e che è stata pubblicata anche da Napoli Repubblica.

"Ho appreso con sdegno e preoccupazione la notizia della violenza denunciata da una cittadina ucraina in Piazza Libertà. Ad Avellino non c’è spazio per nessuna forma di violenza contro le donne. Esprimo piena solidarietà alla vittima e massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno già facendo il loro corso. Come Amministrazione saremo al fianco della persona offesa, con tutti gli strumenti che il Comune ha a disposizione. La sicurezza e il rispetto delle donne sono una priorità assoluta per questa città."

Che dire? Nargi è almeno distratta ma non ha al suo fianco nemmeno chi sia in grado di farle conoscere un minimo di rassegna stampa degli organi di informazione. Che peccato.