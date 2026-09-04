Fruncillo: "L'Irpinia a Bari con oltre 200 adesioni" Con Giorgia Melono la differenza tra permanenza e stabilità

"Oggi a Bari celebriamo un passaggio storico, ma soprattutto raccontiamo il valore politico di quattro anni nei quali Giorgia Meloni ha dimostrato che la stabilità non è un traguardo in sé: è lo strumento attraverso il quale si governa, si costruisce e si restituisce alla Nazione una prospettiva".

Lo dichiara Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, in occasione della

manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia in programma oggi a Bari.

"Il Governo guidato da Giorgia Meloni diventa oggi il più longevo della storia repubblicana. È certamente un dato storico, ma sarebbe riduttivo fermarsi alla durata.

È qui che si misura la differenza tra la semplice permanenza e la stabilità politica: la prima misura il tempo,

la seconda consente di costruire.

Ed è proprio ciò che Giorgia Meloni ha fatto in questi anni: trasformare la stabilità in risultati, credibilità e capacità di incidere. Quello che celebriamo a Bari sono quindi i risultati raggiunti, una Nazione più solida e un’Italia tornata protagonista nelle grandi scelte europee e nello scenario geopolitico internazionale.

Giorgia Meloni ha dimostrato che l’Italia può avere una voce chiara, riconoscibile e autorevole, difendere i

propri interessi e costruire relazioni solide senza rinunciare alla propria identità.

Ed è questa concretezza a dare un significato ancora più forte al primato che oggi celebriamo».

Straordinaria la risposta della provincia di Avellino alla mobilitazione organizzata dal Coordinamento

Provinciale.

"L’Irpinia oggi è a Bari con oltre 200 adesioni organizzate, alle quali si aggiungono tutti coloro che hanno scelto di raggiungere autonomamente la manifestazione.

Non è soltanto un numero. È il segno di una comunità politica viva, che continua a crescere perché ha

radici, presenza, amministratori, dirigenti e militanti che ogni giorno lavorano nei territori.

L’Irpinia sceglie di essere al fianco di Giorgia Meloni perché riconosce il valore di un percorso politico e di

Governo.

E quando i risultati producono fiducia, quella fiducia si traduce naturalmente in partecipazione.

È questo il senso più profondo della nostra presenza oggi a Bari: una comunità nazionale che si ritrova

intorno a Giorgia Meloni e una comunità irpina che dimostra, ancora una volta, di esserci con forza e

convinzione.

La durata è il dato storico. Ma sono i risultati, la credibilità e l’autorevolezza conquistate dall’Italia sotto la guida di Giorgia Meloni a dare a quel dato un valore ancora più forte. E la grande partecipazione dell’Irpinia racconta, meglio di qualsiasi slogan, quanto questa esperienza politica sia ormai profondamente radicata anche nel nostro territorio".