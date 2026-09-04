Incidente in A16, morto schiacciato tra i tir: la tragedia di Dario Il dramma nella galleria di Montemiletto: la vittima è il 50enne Dario Viscido

È Dario Viscido, nato a Eboli nel 1976, la vittima del grave incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli.

L'incidente in galleria a Montemiletto

L’incidente si è verificato intorno alle 10 nella galleria Montemiletto e ha coinvolto tre mezzi pesanti.

Per Viscido non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell'incidente mortale in A16

Il 50enne salernitano era alla guida di un furgoncino rimasto schiacciato nell’impatto con un tir. Secondo una prima ricostruzione, due tir, uno dei quali trasportava pomodori, si sono tamponati coinvolgendo altre vetture che percorrevano la carreggiata in direzione Napoli.

Autostrada chiusa e chilometri di code

Su disposizione del magistrato, il tratto tra i caselli di Benevento e AVELLINO est è stato chiuso al traffico. Si sono registrate fino alla tarda mattinata lunghissime code.

La riapertura dell'Autostrada

Alle ore 13:15 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Benevento e AVELLINO Est, in direzione Napoli, precedentemente chiuso .Sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Napoli e si registrano 6 km di coda, con tendenza alla diminuzione.