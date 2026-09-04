Avellino, ufficiale la cessione all'estero di Alessandro Fontanarosa

Si chiude con una cessione all'estero il mercato estivo dell'Avellino. Nelle scorse ore la società biancoverde ha ufficializzato la cessione del difensore Alessandro Fontanarosa, passato in prestito Oud-Heverlee Leuven, club che milita nella Jupiler Pro Leage, massimo campionato belga.
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto all’ Oud-Heverlee Leuven (Jupiler Pro League, massimo campionato belga), a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fontanarosa. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione", la nota pubblicata dalla società irpina che lo scorso anno aveva prelevato il difensore dall'Inter a titolo definitivo. In Irpinia il classe 2003 ha collezionato 25 presenze nel corso dello scorso campionato di serie B. Adesso una nuova avventura all'estero per il 23enne napoletano.
Foto tratta dal profilo social Oud-Heverlee Leuven