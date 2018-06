Conto alla rovescia per la prima edizione della "Pratola Cup" Giovedì la presentazione del quadrangolare di calcio giovanile in programma sabato dalle 9:30

È conto alla rovescia per la prima edizione della “Pratola Cup”, quadrangolare di calcio a 7 destinato alle categorie “Piccoli Amici” (2009/2010) e “Primi Calci” (2011/2012). L'evento sarà presentato giovedì 14 giugno, alle 17, presso la sala consiliare del Comune di Pratola Serra con i saluti introduttivi del sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. A seguire gli interventi di Giovanni Melillo (consigliere comunale delegato allo sport), Vincenzo Aufiero (presidente dell'A.S.D. Pratola Serra) e Giuseppe Piscopo (presidente della consulta per lo sport). A moderare l'incontro la consigliera comunale delegata alla cultura, Stefania Scannella. Sabato 16 giugno sarà il giorno “x” per le formazioni partecipanti: le A.S.D Pratola Serra, Polisportiva Green Boys, Torre Calcio e United Soccer Avellino. Appuntamento alle 9:30 presso lo stadio comunale “Modestino De Cicco” (in località Serritello); alle 10 l'inizio della manifestazione e dei tornei; alle 13 pausa pranzo in un'area appositamente allestita, adiacente al campo di gioco; alle 15:30 si riprende fino ad arrivare alla finale. Alle 16:30 giù il sipario con la premiazione con coppe e trofei, poi i saluti finali. Per i genitori e gli spettatori verrà allestito un chiosco dove potranno essere acquisati panini con arrosti vari e bibite. Largo ai giovanissimi a Pratola Serra dove aggregazione e sani principi fanno rima con sport e iniziative.