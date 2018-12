Nuoto Pinnato: Carbone campione regionale nei 100 metri Tante medaglie per l'ASD Sparta di Mirabella Eclano alla struttura "Varchera" di Oliveto Citra

Gli esordienti dell'ASD Sparta di Mirabella Eclano hanno fatto il loro debutto ai campionati interregionali invernali di Nuovo Pinnato. L'evento si è svolto, nella giornata di ieri, presso la nuovissima struttura "Varchera" di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Per il team irpino risultati che vanno oltre le aspettative della vigilia. Quattro argenti, quattro bronzi e l'oro conquistato da Erasmo Carbone che si è laureato campione regionale sui 100 metri. Grandissimo risultato per giovane dell'ASD Sparta. Terza piazza, invece, per la staffetta 4x50 mista, composta dallo stesso Carbone in compagnia di Martina Rossetti, Giovanni Rossetti e Ilary Meloro.

Redazione Sport