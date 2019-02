Nuoto Pinnato: la Sparta strappa il pass per San Marino La società di Mirabella Eclano ha preso parte ai campionati italiani primaverili ad Agropoli

All' Elysium di Agropoli, nel weekend, si è tenuto il campionato italiano primaverile Velocità di Nuoto Pinnato con ben quattrocento atleti in gara e oltre trentacinque società provenienti da tutta Italia. Tra queste c'èera la ASD Sparta di Mirabella Eclano. Per il team irpino, guidato da Fabio Carbone, tempi di gara migliorati e grande soddisfazione al termine della prima partecipazione in assoluto ai campionati italiani per la neonata società.

Ottimi risultati, di crescita, in uno degli appuntamenti cruciali della stagione. La Sparta ha conquistato l'acceesso ai campionati italiani estivi che si terranno a San Marino. Nuova occasione, quindi, per i giovani eclanesi che proveranno a strappare medaglie nel prossimo evento dopo aver ottenuto diciotto medaglie d'oro, diciassette d'argento e quattordici di bronzo al Gran Prix di Velocità di Nuoto, ad Oliveto Citra, lo scorso 10 febbraio, trampolino di lancio per un'annata che presenterà ancora tante chance di successo per il club di Mirabella.