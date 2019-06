Nuoto: Sparta, prova super al Trofeo Sud Italia Sono ben 57 le medaglie conquistate dal team eclanese nel corso dell'evento di Agropoli

Grandissima prestazione di squadra per l'ASD Sparta di Mirabella Eclano al Trofeo Sud Italia di Nuoto Pinnato. All'Elysium di Agropoli, conferma per il gruppo irpino che ha strappato ben 57 medaglie: 22 d'oro, 18 d'argento e 17 di bronzo che valgono il secondo risultato di squadra nella manifestazione. Sono due i record italiani, per Amato Palmieri (M25, specialità 200 pinne, 1'57''05) e Marilena Di Salvatore (M60, specialità 100 pinne, 1'27''80). Con Simone Sabato e Alex Belmonte, l'ASD Sparta ottiene i pass per la partecipazione ai campionati italiani estivi, in programma a San Marino il 28 e il 29 giugno. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico con il prossimo appuntamento fissato per il 15 giugno, quando il team eclanese sarà protagonista al Trofeo Sud Italia Esordienti, a Battipaglia.