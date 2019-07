Nuoto, due medaglie a San Marino per l'ASD Sparta Prove di alto livello per il club eclanese ai Campionati Italiani di Velocità 2019

È un esordio positivo per l'ASD Sparta di Mirabella Eclano ai campionati italiani di velocità 2019 di nuoto pinnato. Nei due giorni di competizione, disputate a San Marino, numeri super: nelle giornate di sabato e domenica, sono scesi in vasca ben seicento atleti per un totale di duemila gare. I ragazzi del team irpino hanno migliorato i tempi di gara e ottenuto due medaglie con Erasmo Carbone. Il pluricampione regionale e neo-campione del sud Italia ha strappato il terzo tempo assoluto nelle specialità 100 NP e 50 NP. Grande soddisfazione per il tecnico degli spartani, Fabio Carbone.