Scuola calcio ASD Preturo, aperte le iscrizioni Un team di tecnici qualificati seguirà la crescita sportiva ed agonistica degli iscritti

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2019/2020 della scuola calcio A.S.D. Preturo, Associazione Sportiva Dilettantistica di Preturo di Montoro (Avellino). “A sognare in grande... si comincia da piccoli.” è il claim scelto dall'A.S.D. Preturo per comunicare che un team di tecnici qualificati seguirà la crescita sportiva ed agonistica degli iscritti nelle categorie: Piccoli amici (2013/2014); Primi calci (2011/2012); Pulcini (2009/2010); Esordienti (2008); Esordienti calcio a 11 (2007/2008); Mini Giovanissimi calcio a 11 (2006); Femminile; Under 15 calcio a 5 (Agostino Lettieri). Gli allenamenti e le partite ufficiali si svolgeranno in varie strutture: a via Palatucci (Preturo di Montoro) e presso il campo sportivo Alessandro Aliberti (Torchiati). Inoltre, si avrà la possibilità di allenarsi al coperto in palestra. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 3483403059 (Antonio) o 3487690513 (Monica). L'A.S.D. Preturo è anche su Facebook e Instagram.