Biliardo, Ciro Davide Rizzo è campione del mondo Il bagherese, tesserato del "Royal Inn Game" di Ariano Irpino, trionfa al Mondiale 5 Birilli

Il siciliano Ciro Davide Rizzo è il nuovo campione del mondo di biliardo a 5 birilli e anche Ariano Irpino fa festa. Il tesserato del club ufitano, Royal Inn Game, trionfa al PalaCarrara di Pistoia superando Santi Caratozzolo in finale. Agli ottavi Summa, ai quarti l'argentino Torregiani, in semifinale Marcolin: questo il percorso per l'iridato Rizzo.

"Ci sarebbe una bella carrellata di persone da citare come dedica per questo successo. Innanzitutto lo dedico a Rosario Cavalletti di Ariano Irpino (il patron del Royal Inn Game, ndr), a mia madre e mio padre, agli amici che mi hanno contattato: hanno lottato con me in questa settimana. - ha affermato Rizzo dopo la finale vinta a Pistoia - È una vita che gioco a biliardo. Avevo 15 anni, adesso ne ho 41. Il mio carattere è abituato a questo tipo di sport. Riesco a stare tranquillo".

Foto: screenshot da Rai Sport