Basket Club Irpinia ko nel recupero contro Venafro (63-69) Serie C Gold Campania: la squadra avellinese non si sblocca e perde ancora in casa

Ulteriore stop per il Basket Club Irpinia, che esce sconfitto dal PalaDelMauro anche nel recupero di campionato contro il Basket Venafro. La gara, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Gold Campania, che non fu disputata per le infiltrazioni al palasport, non determina il cambio di passo per la squadra avellinese, che va ko con il risultato finale di 63-69. Striscia aperta negativa per i ragazzi di coach Alessandro Marzullo, subentrato a Luca Iannaccone dopo la sconfitta del BC Irpinia sul parquet di Cercola.

Due punti pesanti, come presentati alla vigilia dal tecnico del Basket Venafro, Francesco Valente, e il club molisano strappa la vittoria al Del Mauro contro la squadra presieduta da Carmine Cardillo che, con una nuova gara da recuperare, il 12 dicembre alle 17, contro il Catanzaro Basket Planet dell'allenatore avellinese, Salvatore Formato, si ritrova con 4 punti, frutto dei due successi iniziali. Doppio turno in campo esterno per il BC Irpinia. Il roster di coach Marzullo farà visita all'Angri Pallacanestro.