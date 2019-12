Jallow in granata: Lamin a Salerno, Modou Samba a Gesualdo La curiosità: il fratello della punta della Salernitana giocherà con il club irpino, in Promozione

Curiosità che arriva dal mondo del calcio minore e che richiama l'attenzione di un calciatore che milita in un club del torneo cadetto. Il Gesualdo, squadra partecipante al campionato di Promozione, ha annunciato l'accordo con Modou Samba Jallow e il cognome è un chiaro indizio. Il centrocampista è il fratello di Lamin Jallow. L'attaccante della Salernitana, quindi, avrà a poca distanza Mosamba, ufficializzato dal sodalizio irpino nelle scorse ore. Un acquisto definito eccezionale dal Gesualdo che può contare sulle prestazioni di un elemento giovane, classe 2001, capace i ricoprire più ruoli della mediana. Modou Samba si è messo subito a disposizione dello staff tecnico. Chissà che Lamin non faccia una sorpresa al fratello nei prossimi giorni raggiungendolo nel comune dell'avellinese per questa nuova avventura che coinvolge la famiglia Jallow ancora più granata. Il Gesualdo ha il medesimo colore sociale della Salernitana.

Foto: Facebook