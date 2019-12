Nuoto Pinnato: l'ASD Sparta protagonista ad Agropoli Eccellente prestazione di squadra per il club eclanese ad Agropoli

Nella giornata di ieri, nella piscina dell'Elysium di Agropoli, si è tenuta la prima tappa dei campionati interregionali invernali di nuoto pinnato e l'ASD Sparta si conferma protagonista: 32 medaglie d'oro, 24 d'argento, 24 di bronzo con 6 pass utili per l'accesso ai campionati italiani primaverili, che si terranno ancora ad Agropoli, ed estivi, in programma a Biella. La società eclanese sarà rappresentata dagli atleti Trillo, Carosielli, Giusto, Carbone e da Maria e Andrea Di Talia. La Sparta conquista nel Cilento undici titoli regionali con Palmieri, Puopolo, Duda, Di Salvatore, Calabrese, Carbone, Nicotera, Chiaradonna e Umberto, Federica e Baldovino Moscariello. C'è da aggiungere anche la prova eccellente dell'over. Il classe '50, Ferdinando Nicotera, è il nuovo campione regionale master 70. Un risultato che rende felice anche il tecnico Amato Palmieri. Titolo di campione regionale sui 100 NP per Erasmo Carbone.