Basket, Serie D: pronto riscatto per la SLZ Solofra Primato nel girone B e prossimo impegno in trasferta contro Caiazzo

Nel girone B di Serie D regionale di pallacanestro, la SLZ Basket Solofra ha piazzato, nel weekend, il pronto riscatto dopo il primo stop stagionale. La squadra conciaria, allenata da coach Gianluca Morena, ha superato l'University Basket Potenza con il risultato finale di 93-73. Imparato è stato il miglior realizzatore della SLZ con 24 punti. Doppia cifra anche per De Cunzo (18) e De Luca (12). Prova di sostanza per Solofra che, domenica alle 18, farà visita alla Step Back Caiazzo nella Palestra Comunale di via Astolfi.

Serie D Regionale (Girone B) - Nona Giornata (Centro Polivalente, Solofra)

SLZ Basket Solofra - University Basket Potenza 93-73

Solofra: Imparato 24, De Cunzo 18, De Luca 12, Coppola 9, Capozzi 8, Esposito 7, Landolfi 7, Grieco 3, Iannaccone 3, Gasparri 2, Pellicano.

Potenza: Villano 15, Pernice 14, Dauphin 11, Romano 10, Leone 9, Santoro 7, Silvestri 7, Santarelli, Palazzo, Tobia.