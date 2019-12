Nuoto, ASD Sparta: prove super a Oliveto Citra Tre titoli e nove medaglie complessive per la società eclanese agli interregionali esordienti

L'ASD Sparta di Mirabella Eclano domina la scena anche alla Tenuta Varchera di Oliveto Citra. Nel comune in provincia di Salerno, si sono tenuti i campionati interregionali esordienti. Tre medaglie d'oro, cinque d'argento e una medaglia di bronzo. Soraya Di Luna, classe 2012, ha conquistato il titolo di campionessa regionale specialità 100 metri PN. Una prestazione, definita superba dallo staff eclanese, invece è quella di Kristian Cappuccio, altro classe 2012, che firma una doppietta nei 50 e 100 metri PN per i titoli di primatista regionale. L'ASD Sparta fa festa anche per la vittoria della staffetta 4x50 PN mista e composta da Giorgia Colarusso, Soraya Di Luna, Kristian Cappuccio e Francesco Grieco. Agli interregionali esordienti, ecco la riprova della forza di squadra per il gruppo sportivo, guidato dal direttore tecnico Fabio Carbone e dagli allenatori Jacopo Moscariello e Amato Palmieri.