BC Irpinia, stop con Salerno: la pausa per ricaricarsi Sconfitta casalinga nell'ultimo turno e ritorno in campo solo il 12 gennaio

L'anno solare del Basket Club Irpinia si è chiuso con un ko che rallenta la marcia, ritrovata dai ragazzi di coach Alessandro Marzullo nell'ultimo periodo. La squadra avellinese è stata superata, nello scorso turno di campionato, dalla Pallacanestro Salerno al PalaDelMauro con il risultato di 68-75.

Parziali di 22-16, 16-15, 13-20 e 17-24 con la vittoria della Jolly in Irpinia per la gara numero 10 della Serie C Gold Campania. Raffaello Sammartino ha confermato le attese della vigilia risultando come il top-scorer della squadra ospite, vincente al PalaDelMauro. Il giocatore della Jolly ha firmato 20 punti e, nella gara, è stato superato solo Maurizio Ferrara, autore di 22 punti. Altra prova da leader, in casa BC Irpinia, per Linton Johnson: 16 punti, 17 rimbalzi per un complessivo 33 di valutazione. C'è da sottolineare anche la prova di Vincenzo Cavalluzzo da 10 punti personali.

Lunga sosta, ora, per i club di Serie C Gold: solo nel weekend dell'11 e 12 gennaio, sarà ritorno in campo per le squadre. il Basket Club sarà ospite del Globo Isernia domenica 12 gennaio alle 18. Diversi giorni di pausa, quindi, e occasione per coach Marzullo per certificare i passi di crescita del suo gruppo che, prima dello stop con Salerno, aveva piazzato due vittorie esterne preziose e dall'alto coefficiente di difficoltà, ad Angri e Catanzaro.