Trout Area, il sogno mondiale di Alberico Valente Il mercoglianese punta al titolo iridato nella specialità della Pesca Sportiva

C'è un irpino che spicca nella Trout Area, nella pesca a spinning delle trote: è Alberico Valente, primo classificato nella prova finale di ValkeIN Cup Italy 2019, disputata alla "Troteria Giannini" di Pistoia. Il giovane mercoglianese ha superato Pasquale Iscaro e Simone Marconi, pescatori di valore assoluto, che hanno compleato il podio. Per Valente vittoria e volo in Giappone per l'atto conclusivo a livello internazionale: di fatto, parteciperà mondiale della specialità.

L'irpino si ritroverà a sfidare i migliori pescatori del globo nel paese del Sol Levante. "Ancora non ci credo. - queste le parole di Valente per il risultato conseguito in Toscana - Ci tengo a ringraziare T3 Distribution e tutto il team ValkeIN per la perfetta organizzazione. Davvero il top: senza, non avrei potuto avverare questo sogno. Un ringraziamento è dovuto anche alla mia società grazie alla quale sono cresciuto molto in questa disciplina, l'ASD ProSpin, a mio fratello Christian, alla mia ragazza Gaia Picariello e la mia famiglia che ha sempre creduto in me e hanno tifato per me fino alla fine. Questa vittoria la dedico a voi".

Foto: pagina Facebook T3 Distribution