Sandro Abate, Dalia: "Da giovedì avremo anche Fabiano" Il consulente del club avellinese: "Abdala è in Argentina. Il suo rientro? Possibile a gennaio"

Roberto Dalia ha presentato, sui canali social della Sandro Abate Avellino, il prossimo futuro della squadra, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a 5 e protagonista nelle zone alte della classifica. La Sandro Abate ha salutato Gonzalo Abdala: "Per i problemi di salute del padre, che dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza serio, ed essendo figlio unico, per cause di forza maggiore è stato costretto al ritorno a casa per assistere il padre. - ha spiegato il consulente della società irpina - Speriamo che l'intervento vada bene e approfitto per fargli un grosso in bocca al lupo. Il ragazzo è arrivato ieri in Argentina. A fine gennaio, al termine della riabilitazione, ci dirà e in caso positivo tornerà. Ce lo auguriamo tutti".

Tra poche ore la Sandro Abate potrà abbracciare anche Fabiano Assad: "Intanto ha vinto la Coppa Paranaense in Brasile. Questo è di buono auspicio per tutti. - ha affermato Dalia - Avere un giocatore che ha vinto tanto è sempre positivo anche per i nuovi compagni. Atterrerà in Italia giovedì. Non sarà disponibile per la gara di sabato a Padova. Lì saremo un po' in emergenza perché non avremo nemmeno Victor Mello, squalificato. Mi auguro che Fabiano sia disponibile poi per la gara in casa contro il Lido di Ostia".

E poi c'è stato l'ingresso di Andrea De Gennaro per completare la batteria di portieri: "In uscita il mercato è ufficialemente chiuso. Abbiamo completato i portieri con De Gennaro, ragazzo di valore e che ha già lavorato con Varriale, il tecnico dei portieri. Mi complimento con lui per il lavoro svolto con Molitierno. Kakà deve, invece, recuperare il passo. Purtroppo, avendo giocato in A2, i ritmi sono un po' diversi, ma sta recuperando e già ci sta dando una mano in un ruolo in cui eravamo scoperti. In entrata, stiamo pensando alla profondità della rosa e, quindi, alla possibilità di avere anche giocatori in tribuna".