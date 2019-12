Basket Ariano, vigilia del match con il Basket Lab Roma Domani l'operazione riscatto: alle 20:30 gara contro la squadra capitolina

Non è stato quanto si aspettava il Basket Ariano. Domenica la squadra ufitana ha ceduto il passo al PalaCardito contro il San Giovanni Valdarno, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A2 girone Sud. Match terminato con il risultato di 52-61, con il primo parziale vinto dalla squadra irpina (14-12), che però si lascia raggiungere in fretta: secondo (17-21) e terzo (8-15) quarto dominato dagli ospiti e parità nell'ultimo periodo (13-13). Ma domani, in vista del turno infrasettimanale contro Basket Lab Roma, con palla a due alle 20:30, le ragazze potranno tentare il riscatto e magari muovere la classifica in cui attualmente occupano la settima posizione, a pari punti con il San Giovanni Valdarno (12). Al Palasport di Ariano, ticket d'ingresso a cinque euro per gli adulti e tre per i ragazzi con età inferiore ai 18 anni: ingresso gratuito per chi non ha superato i 14 anni.

Foto: pagina Facebook Virtus Ariano Basket Avellino