Sandro Abate, ecco Assad: "Non vedo l'ora di cominciare" Il centrale ha raggiunto Avellino. Tesseramento ok: sarà a disposizione di Batista già a Padova

È atterrato in Italia nella prima serata, Fabiano Assad. Il centrale, classe '80, ha raggiunto Avellino dopo essere sbarcato all'aeroporto di Napoli Capodichino. Completato l’iter burocratico per il suo tesseramento, Assad sarà a disposizione già per la trasferta di Padova. Una notizia tutt'altro che marginale, dato il turno di squalifica che dovrà scontare Victor Mello. Domani primo allenamento agli ordini di mister Batista e con i suoi nuovi compagni di squadra: “Sono appena arrivato, non vedo l'ora di cominciare. Forza Sandro Abate!” le prime parole di Assad calcettista dei verdeazzurri.