FOTO | Avellino, De Luca inaugura il nuovo Campo Coni Taglio del nastro da parte del governatore in compagnia del sindaco, Gianluca Festa

Un regalo di Natale per tutti gli sportivi avellinesi. Alle 10, in compagnia del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato il nuovo "Campo Scuola Coni". Taglio del nastro, nell'impianto di via Tagliamento, da parte del governatore con il primo cittadino del capoluogo irpino alla presenza del massimo dirigente del Coni Campania, Sergio Roncelli, del delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, del commissario ARU, Gianluca Basile e di diversi componenti della giunta regionale e comunale.

Il restyling del Campo Coni, che ha interessato l'area spogliatoi e, soprattutto, la pista d'atletica leggera, fiore all'occhiello da sempre per la città di Avellino, è stato possibile grazie agli interventi extra operati in tutta la Campania e seguiti con attenzione dall'Agenzia Regionale Universiadi. "La Regione ha già assegnato dei fondi, che erano stati risparmiati con il programma Universiadi. Un programma che, di fatto, chiudiamo oggi. Ci sono altri 25 milioni di rispiarmi. Hanno deliberato di poterli utilizzare ancora per la riqualificazione di ulteriori impianti sportivi": così Basile poco prima dell'inaugurazione. Dopo il taglio del nastro, la struttura sportiva è stata benedetta da don Emilio Carbone.

"Abbiamo realizzato con i fondi delle Universiadi 70 impianti sportivi. Questo è uno dei 3 impianti che abbiamo finanziato ad Avellino. Un altro ad Ariano Irpino. La cosa importante è dal punto di vista sociale perché le Universiadi hanno consentito di creare un grande movimento sportivo giovanile e, soprattutto, nei grandi quartieri popolari, nelle zone più densamente abitate, abbiamo offerto un'opportunità di aggregazione di migliaia di ragazze e di ragazzi di tirarli fuori dalle strade": questo, invece, il commento di De Luca.