CUS Avellino, prima squadra e giovanili a gonfie vele Il punto sulle formazioni della società biancoverde

Ottimo inizio di campionato per il CUS Avellino, che dopo nove partite nel girone C di Serie C2, è riuscito a racimolare ben sedici punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Dopo l’amaro epilogo nel derby contro l’F.C. Solofra, sospeso a causa di un’aggressione al direttore di gara, il quintetto biancoverde è in attesa del risultato definitivo, che verrà comunicato dopo la decisione del giudice sportivo, per un'evenutale vittoria a tavolino che la porterebbe in prima posizone. Ma, intanto, è già conto alla rovescia in vista del prossimo match, in programma sabato alle 15 contro la Virtus Campagna. In caso di vittoria i biancoverdi allungherebbero a tre la striscia di successi casalinghi di fila. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile: nel campionato regionale, l’Under 19 è in zona playoff, a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista Real Agerola e a pari punti con Acerra e Futsal Terzigno. Quest’ultima sarà l'avversaria di turno lunedì prossimo. Momento positivo anche per l’Under 17 che nel campionato Èlite (girone unico) ha un bilancio di quattro vittorie, cinque sconfitte ed un pareggio: ottava posizione in classifica con tredici punti. In attesa del match contro la Feldi Eboli, concentrazione massima per poter continuare a muovere la classifica in modo da allontanarsi ancor di più dalla zona calda e nutrire l'ambizione di accedere ai playoff nazionali.