Di Gennaro: "Per i giovani e ambiziosa, ecco la SLZ Solofra" La squadra del presidente Gallucci ha riportato la realtà conciaria ai primi posti della Serie D

"Solofra ha una storia cestistica di grande valore. Ha avuto società che hanno partecipato a campionati dignitosi. Con la SLZ si è creato un progetto a lungo termine, votato soprattutto alla valorizzazione dei giovani cercando di creare aggregazione". Angelo Di Gennaro, assistant coach della SLZ Solofra, presenta così la realtà del club conciario, presieduto da Eugenio Gallucci. Di Gennaro affianca l'head coach, Gianluca Morena, nella guida tecnica della prima squadra, ai vertici della classifica di Serie D: "È quello che mancava da un po' di tempo nella realtà conciaria. - ha affermato l'allenatore - Grazie all'aiuto di tutti i vari componenti dello staff si sta creando una buona realtà anche per il settore giovanile nell'ottica dello sviluppo a lungo termine. È, di fatto, quello che manca nelle piccole realtà campane: creare un settore giovanile di valore che possa permettere di poter spiccare".

Sul prossimo futuro: "L'obiettivo del presidente Eugenio Gallucci, all'inizio della stagione, era la salvezza. Solofra viene dalla Promozione. Vincere aiuta a vincere. Abbiamo un roster coperto in tutti i ruoli e la stagione è iniziata molto bene. Proprio perché non avevamo nulla da perdere, perché avevamo la testa libera, abbiamo giocato alla grande contro squadre che sono favorite, vedi il Basket Koiné o Secondigliano. La nostra sfida è vedere fin dove possiamo spingerci. Con i dovuti scongiuri penso che, tra un po' di partite e speriamo un po' di vittorie, la quota salvezza sarà raggiunta. Sabato sarà l'ultima gara del girone d'andata. Speriamo in buone sorprese nella fase di ritorno. Tutte le squadre che sono appaiate nel primo posto in classifica, tranne Secondigliano, verranno a Solofra. Puntiamo alla miglior posizione possibile".