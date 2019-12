Sandro Abate a Padova per difendere il terzo posto Mister Batista: "Siamo in crescita, guai ad abbassare la guardia contro un avversario motivato"

Scatta il conto alla rovescia per Italian Coffee Petrarca - Sandro Abate Avellino, valida per la penultima giornata di andata di Serie A di calcio a 5, in programma questa sera con calcio d'inizio alle 19.

I verdeazzurri sono scivolati momentaneamente al terzo posto in classifica, a -5 dall'AcquaeSapone di Montesilvano e a -9 dall'Italservice Pesaro, rispettivamente vittoriose sul campo del CDM Futsal Genova (0-3) e della Meta Catania Bricocity (0-3).

A presentare il match contro i veneti, mister Batista: “Essere tra le prime quattro e qualificati alle Final Eight è sicuramente un grande traguardo. La squadra sta facendo bene, veniamo da due pareggi, ma adesso andiamo a Padova con la voglia di fare punti. Vedo una crescita da parte del gruppo, sia per quanto riguarda il livello fisico, sia per quello mentale. Stiamo svolgendo un buon campionato, sono sicuro che possiamo fare ancora meglio, ma mai abbassare la guardia. Dico sempre ai ragazzi di essere sempre concentrati, partita dopo partita. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo preso tre pedine importanti: Fabiano Assad è un giocatore esperto, che fortunatamente è arrivato proprio ora che Mello dovrà scontare la squalifica. Anche Kakà è un’altra importante freccia al nostro arco, in Italia ha sempre fatto bene. De Gennaro va a completare la nostra batteria di portieri. Il Padova? È una squadra che vuole conquistare la salvezza e deve assolutamente racimolare qualche punto. Ho visto la partita contro Arzignano. Erano sotto di tre reti, hanno dimostrato di avere carattere ribaltando il risultato, quindi, sicuramente, saranno molto motivati. Faremo l’impossibile per ottenere un buon risultato.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa di Marcelo Batista (video tratto dalla pagina facebook dell'ASD Sandro Abate Five Soccer).