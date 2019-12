Basket, Serie A2 femminile: Ariano ko a Selargius (70-56) Tredicesimo turno, sconfitta per le ragazze di coach Orlando in Sardegna

La Virtus Basket Ariano Irpino va ko a Selargius, con il finale di 70-56, contro il San Salvatore. Nell'anticipo della tredicesima giornata del girone sud di Serie A2 femminile, risulta spartiacque il secondo quarto. Dal 14-17 al 10', break delle sarde con il 22-13 che ribalta l'inerzia del match (36-30 all'intervallo lungo). La ripresa conferma le indicazioni del secondo parziale con l'ulteriore allungo, decisivo per la doppia cifra di vantaggio per Selargius al 30' e il controllo delle operazioni nell'ultima frazione di gioco. Un solo parziale vinto, il primo, per Ariano che cade con il punteggio di 70-56 dopo aver vinto nel turno infrasettimanale contro l'HS Basket Lab Roma.

Serie A2 Femminile (Girone Sud) - Tredicesima Giornata (Struttura Geodetica, Selargius)

San Salvatore Selargius - Virtus Basket Ariano Irpino 70-56

Parziali: 14-17, 22-13, 17-12, 17-14

Selargius: Tibè 9, Laccorte 6, Mura 2, Arioli 8, Mataloni 11, Pinna, Gagliano 8, Loddo, Bungaite 15, Blecic, Pandori, Pertile 11. All. Restivo.

Ariano: Moretti ne, Orchi 7, Sansalone, Albanese 2, Seskute 10, Zanetti 18, Scibelli 10, Fabbri 5, Zitkova 4, Bambini. All. Orlando.

Arbitri: Spinelli, Picchi (segnapunti Demurtas, cronometrista Ruopoli, addetto 24 secondi Birocchi).