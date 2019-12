Basket Club Irpinia: pausa del torneo, testa a Isernia Solo il 12 gennaio il ritorno in campo per una gara ufficiale, ad Isernia contro "Il Globo"

È una pausa lunga quella che sta vivendo il Basket Club Irpinia e la sezione Campania della Serie C Gold di pallacanestro, ma resta una fase di lavoro per il gruppo allenato da coach Alessandro Marzullo. Anche i giocatori della società avellinese sono stati protagonisti di un video di Natale, pubblicato sui canali social del club. Linton Johnson ha condotto il roster nelle varie scene che ha visto chiamati in causa anche tutto lo staff tecnico e dirigenziale e la squadra giovanile.

Solo il 12 gennaio, ad Isernia, il Basket Club tornerà in campo. La squadra di coach Marzullo sarà ospite de "Il Globo" per l'undicesima giornata del torneo: ad oggi, appare come l'occasione per determinare uno scatto decisivo nel cammino stagionale nel primo match del 2020, in programma al Palasport di Via Giovanni XXIII. Nella pausa ci sarà, ovviamente, l'opportunità di recuperare diverse pedine dagli infortuni. È il caso di Fabio Iannicelli, uscito con un trauma cranico dall'ultima gara dell'anno. Gli ultimi controlli, a cui è stato sottoposto l'esterno avellinese, hanno certificato il recupero fisico e il rientro immediato.