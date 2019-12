Basket, la SLZ Solofra batte la Pro Cangiani (76-58) Serie D, i ragazzi di coach Gianluca Morena chiudono il 2019 con un'altra vittoria

La SLZ Solofra fa sua anche l'ultima sfida del 2019 battendo, al Centro Polivalente di via Santa Lucia, la Polisportiva Pro Cangiani con il risultato di 76-58. Vittoria preziosa per gli uomini di coach Gianluca Morena che cancellano il tentativo della squadra partenopea di rientro sulle zone alte della classifica. Prova di forza per la conferma ai vertici del girone B di Serie D per il team conciario che sale a quota 16 punti. Vittoria anche nell'ultimo atto dell'anno solare e del girone d'andata. Solofra tornerà in campo sabato 4 gennaio, con palla a due alle 18.30: per la SLZ del presidente Eugenio Gallucci sarà sfida contro la GS Minori Pallacanestro al Centro Polivalente.