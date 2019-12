Sandro Abate Avellino corsara a Padova: 2-6 e terzo posto Tripletta di Dian Luka e settimo risultato utile consecutivo nella penultima giornata di Serie A

Nella serata della prima senza Abdala, tornato in Argentina per stare vicino al padre, e con Mello squalificato, la Sandro Abate Avellino torna al successo dopo due pareggi consecutivi vincendo in casa della Italian Coffee Petrarca Padova con il finale di 2-6. Molitierno, Fantecele, Abate, Bebetinho, Dian Luka è lo starting five scelto dall'allenatore Batista. Due minuti e trentatré secondi sul cronometro ed è gol Sandro Abate: Dian Luka, in odore di convocazione in Nazionale, buca Moretti. Il primo tempo scivola via senza ulteriori aggiornamenti alla voce “marcatori” nel tabellino. Emozioni tutte risparmiate per la ripresa: tutta la classe di Fantecele per lo 0-2 (2'38”), rete di Dudu Costa per il momentaneo 1-2 (6'49”), prontamente replicato da De Crescenzo (7'11”). Ci pensa poi Cividini a incrementare il coefficiente di difficoltà per i veneti lasciandoli momentaneamente in inferiorità numerica con un rosso per somma di ammonizioni (11'29”). I verdeazzurri non si fanno pregare e alano il poker 46 secondi più tardi con Dian Luka. Vitale (12'28”) prova a tenere a gallai suoi 2-4, ma Dian Luka si regala la tripletta personale (17'15”) ristabilendo le distanze (2-5). A chiudere i conti ci pensa il neo-aquisto Fabiano (18'37”).

Settimo risultato utile di fila, terzo posto in condominio con Rieti a quota 29 punti. Venerdì prossimo si chiude il girone di andata: al PalaCercola (ore 20,45) la sfida contro la Todis Lido di Ostia.

Il tabellino.

Italian Coffee Petrarca Padova - Sandro Abate Avellino 2-6

Marcatori: pt 2'33'' Dian Luka, 2'38'' s.t. Fantecele, 6'49'' Dudù Costa, 7'11'' De Crescenzo, 12'05'' Dian Luka, 12'28'' Vitale, 17'15'' Dian Luka, 18'37'' Fabiano.

Italian Coffee Petrarca Padova: Moretti, Cividini, Dudù Costa, Alba, Schacker, Zandonà, Bargellini, Urio, Disarò, Vitale, Superbo, Nicolazzi, Sardella, Lo Buglio. All.: Giampaolo.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantecele, Abate, Bebetinho, Dian Luka, Fabiano, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Kakà, Iandolo, Amirante, Vitiello. All.: Batista.

Arbitri: Simone Micciulla (Roma 2), Simone Pisani (Aprilia). Crono: Angelo Tasca (Treviso).

Note: Espulso al 11'29'' st Cividini per somma di ammonizioni. Ammonito: Cividini.